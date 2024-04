Verde e decoro al Parco urbano di Vibo, l’assessore Franzè: «Pulizia già avviata»

“Ringrazio l’ex assessore Giovanni Russo per la premura che ha manifestato nel farci presente, a mezzo social, che al Parco urbano di Vibo Valentia cresce l’erba. Lo ringrazio per avermi dato l’occasione di rassicurare la cittadinanza sul fatto che l’amministrazione comunale ha ben presente la situazione, non soltanto del Parco urbano ma di tutte le aree verdi della città e delle frazioni, ed ha predisposto un piano di intervento di pulizia e sfalcio che impiegherà la ditta incaricata per tutto il mese di aprile e maggio. Pulizia che, tra l’altro, al Parco urbano è già iniziata da giorni ma che ne richiede altri per essere portata a compimento”. E’ quanto afferma l’assessore al decoro urbano del Comune di Vibo Katia Franzè. “Purtroppo le risorse economiche a disposizione dell’ente non sono tali da garantire uno sfalcio continuo e costante di tutto il patrimonio di verde pubblico della città, quindi stiamo ottimizzando al massimo le somme disponibili in bilancio per effettuare il servizio nel miglior modo possibile. Ad ogni modo – conclude l’assessore – voglio tranquillizzare tutti: il Comune non è inerte, sappiamo cosa dobbiamo fare, e lo stiamo facendo”.

