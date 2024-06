Meteo, nel Vibonese inizio settimana variabile ma dal weekend caldo e tempo stabile

Un’area di bassa pressione che sta interessando le aree del centro Nord Italia causerà l’arrivo di correnti occidentali sulla nostra Regione, apportando tempo variabile e temperature un po’ più basse rispetto agli ultimi giorni.

Inizio settimana variabile

L’inizio della nuova settimana sarà dunque caratterizzata dall’arrivo di correnti occidentali che causeranno variabilità soprattutto lungo il comparto Tirrenico e dunque anche su quello Vibonese. Qui infatti, fino alla giornata di mercoledì, le condizioni meteorologiche si manterranno variabili ovunque con giornate accompagnate da nubi medio-alte. Non sono però da escludere locali addensamenti più compatti specie durante le ore notturne e prime ore del mattino lungo le coste e, durante le ore pomeridiane lungo le aree più interne e fin sulle Serre con qualche possibilità di pioggia nella giornata di mercoledì. Anche il termometro subirà leggere variazioni con temperature che lungo le coste raggiungeranno valori massimi intorno ai 23-24°C con qualche grado in più nelle relative aree interne.

Dal weekend caldo in aumento

Il tempo variabile durerà però fino alle porte del weekend: un promontorio africano infatti, a causa di un affondo atlantico sulla penisola Iberica, risalirà fin verso il Mediterraneo apportando tempo stabile e temperature in netto aumento. Secondo le ultime emissioni modellistiche il termometro è previsto in aumento di circa 8°C con valori che lungo le coste potranno raggiungere i 27-28°C, mentre picchi fino ai 32-34°C saranno possibili nelle immediate aree interne. Questa ovviamente è una tendenza e nei prossimi giorni vi sapremo dire di più sulle aree maggiormente più interessate.