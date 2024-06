Caldo, pioggia e vento: a Vibo Valentia il clima non è poi tanto male, 24° nella classifica di vivibilità

Rispetto all'anno precedente perde qualche posizione ma rispetto alle altre calabresi non sfigura: fa meglio solo Catanzaro (7°). Tanti i parametri presi in considerazione, tra cui ondate di calore ed eventi estremi

La città in cui si vive meglio dal punto di vista climatico? È Imperia, al secondo posto Biella e solo al terzo una città del Sud: Agrigento. La classifica è stata stilata da iLMeteo.it e Corriere della Sera, che hanno preso in considerazione ben 17 parametri. Ai 14 già presenti nelle due scorse edizioni – dai giorni di pioggia alla siccità, dall’umidità alle raffiche di vento – quest’anno se ne aggiungono infatti altri tre che fanno riferimento al cambiamento climatico in atto, ossia: eventi estremi, caldo estremo e giorni di gelo.

E Vibo Valentia come si posiziona? In classifica occupa il 24esimo posto, sugli oltre cento capoluoghi di provincia italiani. Si può quindi dire che dal punto di vista climatico a Vibo non si sta poi tanto male. Anche se, rispetto all’anno precedente, perde qualche posizione: nel 2022 infatti si posizionava al 17esimo posto.

Leggi anche ⬇️ E vissero infelici e scontenti: provincia di Vibo prima in Italia per matrimoni ma tra le ultime per tasso di occupazione

Tra le città calabresi Vibo Valentia è seconda solo a Catanzaro che ottiene un ottimo settimo posto. Per quanto riguarda gli altri capoluoghi: Cosenza è 49esima, Reggio Calabria 68esima, Crotone 80esima. Crotone tra l’altro è la città italiana che ha il maggior numero di giorni (88) di ondate di calore, intese – è spiegato nel report – come una serie di quattro giorni consecutivi in cui la media giornaliera della temperatura supera la media calcolata nell’arco di 24 anni. Reggio Calabria è invece quarta in Italia per raffiche di vento. A livello nazionale, gli ultimi tre posti della classifica generale di vivibilità climatica sono occupati da Prato, Firenze e Terni.

Tornando a Vibo Valentia, ecco il dettaglio circa il posizionamento a livello nazionale (su 108 città) per ogni singolo parametro preso in considerazione: