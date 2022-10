Riscaldamento globale, successo a Pizzo per il dibattito organizzato dal Rotary di Vibo

Lectio magistralis sul tema “Il ruolo dell’Antartide nel sistema climatico globale” a Pizzo Calabro da parte del prof. Giancarlo Spezie, del Rotary Club di Sorrento (past Governor), docente emerito di Oceanografia dell’Università Partenope di Napoli, insigne studioso e ricercatore, più volte componente della spedizione italiana in Antartide.

L’evento, organizzato dal Club Rotary Hipponinon di Vibo Valentia in collaborazione con l’istituto omnicomprensivo di Pizzo, si è svolto nell’Auditorium dell’Istituto nautico.



L’importante avvenimento, per il tema trattato e per la presenza dell’illustre relatore – il quale con la sua affabile oratoria ha catalizzato l’attenzione dei presenti – ha registrato la partecipazione del decano dei Past Governor Vito Rosano e dei past Governor Francesco Socievole e Piero Niccoli ed il contributo significativo della Capitaneria di Porto nella persona del suo rappresentante, il comandante Luigi Spalluto e dei suoi collaboratori, tra cui il sottotenente di vascello Abbadessa.



Il comandante, plaudendo all’iniziativa, ha voluto precisare nel suo intervento che “il corpo delle Capitanerie è da anni impegnato in prima linea nel contrasto all’inquinamento marino e costiero. Ritengo che il quotidiano impegno sul territorio degli uomini e delle donne del Corpo, unitamente all’imprescindibile collaborazione istituzionale sul tema fra tutte le forze di polizia, sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria, sia l’unico metodo di lavoro oggi possibile al fine di ottenere significativi risultati nell’interesse della collettività”. Il Comune di Pizzo è stato rappresentato dal sindaco, Sergio Pititto, attento alla problematica ambientale.

L’importante manifestazione si è quindi conclusa con l’omaggio da parte della soprano, prof.ssa Rita Valente, al prof. Giancarlo Spezie al quale ha dedicato la lirica “O Sole mio”.

L’evento ha avuto come moderatore il giornalista Giuseppe Sarlo, direttore della rivista “Calabria Rotary”.

