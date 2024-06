Carenza idrica a Tropea: tra verifiche ai pozzi e incremento fornitura Sorical, un’ordinanza detta le regole fino a settembre

L’abitato di Tropea

La “Perla del Tirreno” si appresta ad accogliere i primi turisti, sebbene maggio e giugno incluso in quasi tutte le strutture ricettive si è battuta la fiacca. Quel che tutti temono è la carenza idrica nel bel mezzo di agosto, una condizione che angustia la cittadina fin da quando il numero delle strutture ricettive, delle case vacanza e dei B&B è cresciuto in maniera esponenziale. Tutti necessitano di acqua, ma dell’offerta che non soddisfa mai la domanda nessuno mai ha cavato un ragno dal buco. Anche quest’anno, quindi, è ripiombata sull’estate tropeana l’ordinanza contenibile ed urgente dalla sede municipale. Nel documento di razionalizzazione del prezioso “oro blu” vergato dai commissari Micucci, Turco e Calenda, si elencano tutta una serie di divieti validi fino al 30 di settembre per scongiurare possibili ammanchi.

La palla di vetro per prevedere quanti turisti soggiorneranno a Tropea nessuno ce l’ha, neppure per stimare quanta risorsa idrica necessiti ad una popolazione che in soli due mesi quadruplica d’improvviso e per giunta in un periodo in cui le temperature in previsione sono ancora più torride dello scorso anno. Dunque, che fare mentre iniziano a verificarsi black-out nel servizio già ora? Le regole sono di non lavare cortili, piazzali, veicoli a motore, barche ed altri mezzi. Non si potranno neppure riempire piscine e fontane ornamentali e vasche da giardino. Nella speranza che ci si attenga a questo per non rischiare il peggio, i commissari fanno sapere di «aver dato mandato all’Ufficio tecnico di verificare le condizioni in cui versano tutti i pozzi comunali, interpellando l’Asp per le verifiche del caso. Una prima mossa – ci ha spiegato il commissario Roberto Micucci – che consentirà a noi di prendere contezza della realtà di un territorio che stiamo imparando a conoscere giorno per giorno. Partire dalle sue criticità più grandi per risolverle è nostro compito, quindi ce la stiamo mettendo tutta per prevenire disagi alla popolazione residente e all’indotto turistico».

In sostanza, oltre alle già avviate indagini ispettive e alla rispettiva campionatura da sottoporre ad analisi, «abbiamo preso accordi con Sorical per aumentare, qualora ce ne fosse la necessità, la fornitura idrica per Tropea». Dopo il repentino cambio d’immagine della città con lo sfalcio delle erbacce ovunque ed il rifacimento stradale, specialmente periferico e nelle zone più disastrate della città, i residenti soddisfatti sperano che tale ordinanza possa essere supportata da maggiori e più efficaci controlli da parte della Polizia municipale.