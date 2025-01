Scuola De Amicis e sede centrale del Conservatorio Torrefranca ancora chiuse per la sospensione della fornitura idrica, problema risolto alla Don Bosco

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia informa la cittadinanza che «stanno proseguendo gli interventi di riparazione della condotta idrica danneggiata nella giornata di ieri; condotta che, proveniente dal serbatoio denominato Rai, approvvigiona tutta la parte alta della città. La conclusione dei lavori è prevista per il tardo pomeriggio di oggi».

Ad ogni modo, in via prudenziale, il sindaco Enzo Romeo ha firmato una nuova ordinanza di chiusura dell’istituto scolastico De Amicis e della sede centrale del Conservatorio Torrefranca di via Corsea per giovedì 30 gennaio, poiché i serbatoi dei due edifici potrebbero non riempirsi in tempo per la riapertura di domani mattina. La situazione è invece rientrata per la scuola Don Bosco, che giovedì 30 gennaio sarà aperta.

Per quanto attiene la questione della fuga di gas, il Comune di Vibo Valentia, in base alle comunicazioni pervenute dalla ditta e dai Vigili del fuoco, «può rassicurare sull’avvenuta messa in sicurezza del sito oggetto di danneggiamento».