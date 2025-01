Vibo, chiuse anche la scuola Don Bosco e la sede centrale del Conservatorio Torrefranca a causa della sospensione della fornitura idrica

Con una nuova ordinanza il sindaco di Vibo, Enzo Romeo, ha disposto «la chiusura dell’Istituto scolastico “Don Bosco” e della sede centrale del Conservatorio di Musica “Torrefranca”, ubicati rispettivamente in Piazza Diaz e Via Corsea per il giorno 29 gennaio 2025, in relazione alla situazione di criticità igienico sanitaria per mancanza di erogazione dell’acqua potabile».

Il primo cittadino, per le giornate di oggi e domani, aveva ordinato anche chiusura dell’Istituto scolastico “De Amicis” per lo stesso motivo. I provvedimenti si sono resi necessari «sulla base di una comunicazione dei Vigili del fuoco che segnalavano, in data odierna, un intervento in via Cordopatri per fuga di gas. Al fine di consentire ai tecnici Italgas la riparazione della condotta di distribuzione gas, si è reso necessario interrompere la distribuzione idrica afferente il serbatoio denominato “Rai”» che serve le strutture.