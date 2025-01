Maltempo, scuole di Vibo chiuse anche domani, sabato 18: emanata l’ordinanza del sindaco

Scuole chiuse a Vibo anche domani, sabato 18 gennaio. Il sindaco Enzo Romeo ha emanato una nuova ordinanza che prevede la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado sul territorio comunale. Una decisione persa alla luce del nuovo bollettino della Protezione civile della Calabria, che ha previsto un’allerta arancione su tutta la Regione per le persistenti condizioni di maltempo previste nel corso della mattinata di domani. La situazione comincerà a migliorare gradualmente soltanto dalla tarda mattinata.

Già oggi gli studenti vibonesi e quelli di quasi tutti i comuni della provincia non sono andati a scuola, dopo l’analogo provvedimento assunto ieri dai primi cittadini, compreso quello del capoluogo. Con una differenza sostanziale però: la chiusura di oggi è stata disposta anche in considerazione dell’allerta rossa diramata per le aree montane, mentre domani è “tutto arancione”.