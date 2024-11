Nicotera Marina, ci sono i topi in classe: scuola chiusa fino a martedì per la derattizzazione

La scuola primaria di Nicotera Marina resterà chiusa da venerdì 8 novembre fino a martedì 12. Alunni e personale a casa, dunque, per cause di forza maggiore: lo ha deciso con propria ordinanza il sindaco, Giuseppe Marasco, dopo che nell’edificio scolastico sono stati avvistati topi ed escrementi. Il dirigente scolastico Angelo Stumpo dell’Istituto comprensivo con una nota ha chiesto un intervento urgente di derattizzazione dell’intero plesso, da qui la necessità di chiudere.

Il provvedimento è stato adottato dal primo cittadino anche al fine di «tutelare l’incolumità di alunni e personale che frequentano quotidianamente il plesso»

Marasco riferisce che già nella serata odierna la ditta incaricata sta provvedendo ad effettuare la derattizzazione dei locali della scuola primaria della frazione marina. Successivamente, al fine di consegnare l’edificio scolastico perfettamente igienizzato, l’amministrazione comunale ha predisposto per la giornata di lunedì la sanificazione di tutti i locali, per consentire il rientro nelle aule in sicurezza sia del personale scolastico che degli alunni frequentanti lo stesso plesso. Le lezioni riprenderanno poi regolarmente mercoledì 13 novembre.