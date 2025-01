Fuga di gas a Vibo, Italgas: «Rete danneggiata da un’impresa durante lavori». Tecnici al lavoro per riparare il danno

«La dispersione di gas è stata provocata da un’impresa terza». È direttamente la società Italgas, con una propria nota stampa, che informa stamane su quanto accaduto ieri in via Cordopatri a Vibo dopo l’intervento dei Vigili del fuoco per una fuga di gas che ha portato il Comune a chiudere per due giorni, a scopo precauzione, la scuola “De Amicis” e poi sia la “Don Bosco” che il Conservatorio Torrefranca, al fine di chiudere la fornitura idrica del serbatoio “Rai” e consentire l’intervento tempestivo dei tecnici dell’azienda per poter individuare il problema e risolverlo. «I tecnici Italgas, intervenuti tempestivamente – prosegue la nota del portavoce dell’azienda stessa -, hanno messo in sicurezza la zona».

Leggi anche ⬇️ Il Comune di Vibo chiude per due giorni la scuola De Amicis: sospesa la fornitura idrica per riparare un fuga di gas in via Cordopatri

L’impresa «estranea alla società, ha danneggiato – prosegue la comunicazione di Italgas – una condotta del gas, oltre alle reti idrica e fognaria durante operazioni di trivellazione del sottosuolo». Ora i tecnici, ha fatto sapere ancora Italgas, «si preparano a riparare il danno subito, non appena l’area sarà resa agibile dalle attività propedeutiche di sistemazione a cura della società responsabile dell’accaduto». Quanto accaduto ieri, visti i livelli eccessivi di metano misurati in vari punti dalla strumentazione di italgas, ha portato i Vigili del fuoco a far evacuare otto residenti della zona a scopo precauzionale. Dopodiché i monitoraggi sono proseguiti fin quando i i valori sono rientrati nei parametri.