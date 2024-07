RipuliAmo, l’onda green dei volontari restituisce decoro alla Pineta di Nicotera

Decine di sacchi di rifiuti raccolti in una manciata di ore. Bilancio positivo per la Giornata ecologica “Ripuliamo la natura” promossa a Nicotera. I volontari si sono ritrovati presso la Pineta con l’obiettivo di restituire decoro all’area verde, frequentata soprattutto nel periodo estivo.

Tramite l’evento green, promosso in sinergia dal Comune, Pro loco, Wwf, Italia Nostra, Lega navale Nicotera, Difesa diritti del territorio, si è inteso lanciare un messaggio di sensibilizzazione affinché la tutela e il rispetto dell’ambiente siano messi in atto nei gesti quotidiani quanto dai residenti quanto dai turisti. Alla giornata ecologica hanno partecipato giovanissimi e non. Nel tirare le somme, i volontari hanno evidenziato il risultato ottenuto con la raccolta di 100 sacchi di rifiuti di ogni sorta, plastiche in primis: «Ogni pezzo di rifiuto rimosso fa la differenza. Grazie a tutti coloro che si sono uniti a noi per “RipuliAmo”. La vostra passione e il vostro impegno sono una vera ispirazione», scrivono sui social.