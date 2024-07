Disinfestazione e derattizzazione a Zungri: ecco le disposizioni del sindaco Fiamingo

Il «primo intervento di derattizzazione sul territorio comunale di Zungri verrà effettuato domani 31 luglio, dalle ore 8 alle ore 14, per conto della ditta Ecosan di Lamezia Terme. Seguiranno poi le operazioni di disinfestazione, a partire dalle ore 22:30 alle ore 4:30 del mattino successivo». Questo è quanto ha comunicato l’amministrazione comunale di Serafino Fiamingo. Le operazioni, verranno «effettuate mediante nebulizzazione di insetticida chimico del gruppo piretroidi, secondo quanto stabilito dal Ministero della salute, nel centro urbano, frazione Papaglionti e zone limitrofe».

Pertanto, il sindaco Fiamingo invita la cittadinanza «a tenere ben chiusi gli infissi esterni, non lasciare alimenti negli spazi esterni, non lasciare panni stesi, custodire in maniera adeguata gli animali domestici; evitare di consumare prodotti alimentari potenzialmente contaminati per non meno di otto giorni e, in generale, adottare tutte le precauzioni idonee ad evitare danni alla salute. Inoltre, si prega di lasciare libere le strade pedonali».