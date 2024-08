Il lago Angitola è l’unico dei bacini calabresi «fortemente inquinato»: i dati di Goletta (Legambiente)

Il Lago Angitola è, in parte, fortemente inquinato. Ciò viene evidenziato nel report pubblicato da Legambiente a seguito dei campionamenti effettuati dalla Goletta dei Laghi. Si tratta di una campagna – giunta al termine della sua 19esima edizione – dedicata al monitoraggio e all’informazione sullo stato di salute dei bacini lacustri italiani dove vengono riportate le criticità e vengono promossi esempi virtuosi di gestione e fruizione sostenibile. La campagna è realizzata con la partnership principale di Conou, Novamont e la media partnership de La Nuova Ecologia.

Entrando nel particolare, nel report viene spiegato che nel bacino sono stati prelevati due campioni: uno alla foce del fiume Angitola, a Monterosso Calabro, e l’altro nei pressi del centro visita del Parco naturale regionale delle Serre (Oasi Wwf) a Maierato. Il primo campione è risultato fortemente inquinato, con un peggioramento rispetto allo scorso anno, quando era già risultato inquinato. Il secondo campione, invece, è rientrato nei limiti di legge, come l’anno precedente.

– INQUINATO: Enterococchi Intestinali > 500 UFC/100ml e/o Escherichia Coli > 1000 UFC/100ml

– FORTEMENTE INQUINATO: Enterococchi Intestinali > 1000 UFC/100ml e/o

Purtroppo il Lago Angitola è l’unico dei sei bacini lacustri calabresi a essere messo male. Infatti – sempre per quanto riportato nel monitoraggio – per i laghi silani di Arvo, Cecita, Ampollino, Ariamacina e del Passante il tasso di inquinamento rientra nei limiti previsti.

«I monitoraggi effettuati quest’anno nei sei bacini lacustri calabresi – commenta Emilio Bianco, portavoce di Goletta dei Laghi di Legambiente – non hanno evidenziato criticità rilevanti legate a mancata o scarsa depurazione, ad eccezione di un punto nel Lago Angitola, dove sono stati rilevati livelli superiori ai limiti per i parametri microbiologici Escherichia coli ed Enterococchi intestinali, con concentrazioni persino più alte rispetto allo scorso anno. È quindi fondamentale mantenere sotto controllo questa area e indagare le possibili cause delle concentrazioni oltre i limiti».

Diversi gli appuntamenti organizzati nell’ambito della Goletta dei Laghi in Calabria nel mese di agosto. Il 13 è prevista un’escursione al Lago di Ariamacina, mentre martedì 20 agosto, alle ore 11:00, si terrà un’escursione guidata al Lago di Angitola, organizzata dai Circoli di Ricadi, Vibo Valentia e La Ginestra.