Festa dell’Accoglienza a Monterosso: l’associazione Familia de Rubro Monte premia il naturalista del Wwf Paolillo

Il riconoscimento per la XV edizione della manifestazione culturale è andato al responsabile scientifico dell'associazione ambientalista per la difesa dell'Oasi dell'Angitola

Si è svolta domenica scorsa a Monterosso Calabro la XV edizione della “Festa dell’accoglienza”, organizzata dall’associazione Familia de Rubro Monte. «Un evento culturale – ha fatto sapere in un comunicato stampa Guglielmo Galasso, responsabile O. A. del Wwf di Vibo-Vallata della Stilaro – che si svolge ogni anno nel paese delle Preserre vibonesi, durante il quale viene conferito un riconoscimento a persone che, a vario titolo, si sono spese per il territorio». Quest’anno, «è stata la volta del noto naturalista e ambientalista Giuseppe Paolillo, responsabile scientifico dell’O.A. del Wwf di Vibo Valentia-Vallata dello Stilaro, da sempre attivo soprattutto in difesa dell’Oasi dell’Angitola, che in parte ricade proprio nel territorio del Comune di Monterosso».

«Dopo i saluti di rito da parte del presidente, Giuseppe Crispino, e la proiezione di un breve filmato sul Lago Angitola – prosegue la nota -, la parola è toccata a Paolillo che, con l’ausilio di una serie di bellissime immagini, ha illustrato ai presenti le tante meraviglie naturalistiche contenute nel territorio dell’Oasi, spaziando dal mondo delle piante acquatiche a quello degli invertebrati, dei pesci e degli uccelli. Il folto pubblico presente in sala, ha seguito con grande interesse le spiegazioni di Paolillo. Numerosi sono stati gli interventi in cui è stato espresso vivo apprezzamento non solo per il modo in cui il relatore ha saputo affascinare l’uditorio, parlando della splendida biodiversità dell’Angitola, ma anche per l’impegno con il quale, coadiuvato da tutti gli altri attivisti del Wwf di Vibo, è riuscito a preservare questo importante tesoro naturalistico della nostra Calabria».