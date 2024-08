Mare sporco, a Pizzo sit-in del gruppo Uniti per il golfo di Sant’Eufemia: «Disastro ambientale»

Sabato 24 agosto, nell’area antistante l’Istituto nautico di Pizzo Calabro, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, si terrà un sit-in di protesta, teso a sensibilizzare tutte le Istituzioni preposte alla salvaguardia del mare. Il gruppo “Uniti per il Golfo di S. Eufemia” si è reso organizzatore dell’evento, a cui sono invitati tutti i cittadini. «La situazione del mare nel tratto di costa tra Lamezia e Pizzo -riporta la portavoce del gruppo, Anna Rosa, durante l’estate che volge al termine, ha assunto caratteristiche che fanno gridare ad un vero e proprio disastro ambientale, così come si evince dalle numerosissime testimonianze di bagnanti locali e turisti».

Per il sodalizio si tratta di un «disastro dovuto ad anni di mancata attenzione del territorio e di una seria politica in tema di depurazione. Era inevitabile – evidenzia la referente Rosa – che il mare ci portasse il conto e lo ha fatto nella maniera più eclatante e tragica, come non sarebbe stato mai possibile immaginare. Pertanto -continua – preso coscienza di quanto non è stato fatto e di quanto si sarebbe e potuto fare, “Uniti per il Golfo” porterà avanti la sua battaglia per il mare pulito, promuovendo una serie di iniziative nel corso dei mesi a seguire, al fine di contrastare la disattenzione verso il problema dell’inquinamento marino».