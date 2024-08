Nel pomeriggio pioggia, grandine e vento forte dalle Serre fino alla costa vibonese: le previsioni

L’aria fresca in quota sta apportando anche un generale ridimensionamento termico con temperature quasi nella norma per il periodo che non vanno oltre i 31 gradi

Continua l’instabilità pomeridiana sulla Calabria e sul territorio Vibonese. Nel pomeriggio di ieri infatti forti temporali hanno interessato tutte le aree interne delle Serre e aree limitrofe con precipitazioni localmente intense e grandinigene. Nella giornata di domani il trend sarà ancora il medesimo con temporali, grandine e forti colpi di vento.

Giovedì instabilità pomeridiana

Durante la mattinata di giovedì si prevedono condizioni meteorologiche stabili su tutto il territorio con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi ovunque. Poi, durante le prime ore del pomeriggio, avremo un generale e netto aumento della nuvolosità con la formazione dei primi temporali sulle Serre; fenomeni che nel corso delle ore si espanderanno fin verso le aree interne e localmente lungo le coste meridionali. Un generale miglioramento lo si avrà dal tardo pomeriggio con ampie schiarite e con cieli che torneranno ad essere poco o parzialmente nuvolosi.

Temperature senza grandi variazioni

Come spiegato nello scorso articolo l’aria fresca in quota sta apportando anche un generale ridimensionamento termico con temperature quasi nella norma del periodo. Il termometro infatti è previsto in lieve calo con valori che lungo le coste non supereranno i 28-30°C; stesso discorso lo avremo nelle immediate aree interne con temperature in generale calo e con valori che non dovrebbero superare i 30-31°C. Ovviamente queste temperature saranno registrate ancora prima che l’instabilità abbia inizio mentre, durante il suo corso, i valori subiranno un notevole calo.