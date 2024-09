Il mare vibonese non smette di stupire, avvistato un capodoglio al largo di Zambrone -Video

Il maestoso cetaceo è stato immortalato mentre nuotava in superficie affiancando una barca. A immortale l’incontro, Domenico, grande appassionato di mare

Il mare vibonese non smette di regalare emozioni uniche. Una maestosa balena, probabilmente un capodoglio, è stata avvistata nelle acque al largo di Zambrone, a circa 7 miglia. Uno spettacolo magico per Domenico, appassionato di mare che ha vissuto e filmato lo straordinario incontro. L’autore del video, infatti, è riuscito a immortalare il cetaceo mentre affiancava l’imbarcazione sulla quale si trovava: «La barca è lunga 6 metri – spiega – e l’esemplare misurava il doppio. Tra i 12 e 16 metri».

La balena nuotava in superficie e dalle immagini è possibile notare i caratteristici sfiatatoi e la pinna dorsale. Si tratta di una ulteriore testimonianza della ricchezza del mare calabrese dove incontri simili sono rari ma non impossibili. Il capodoglio è la seconda specie di grande cetaceo regolarmente avvistato in Mediterraneo e il più grande predatore attualmente vivente sul pianeta. La minaccia principale della specie è rappresentata dall’uomo e soprattutto dalle reti da pesca.