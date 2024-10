L’aurora boreale tinge di viola i cieli del Vibonese: la magia si è ripetuta questa notte – FOTO

L’aurora boreale ha fatto capolino anche nel cielo di Vibo durante la notte appena trascorsa. Una tempesta geomagnetica di classe G4 si è verificata con l’espulsione di radiazioni protoniche. La conseguenza di queste tempeste possono essere interferenze di segnali GPS, nelle comunicazioni radio e satellitari, e possibili rischi per le reti elettriche. Un’altra spettacolare conseguenza sono le possibili formazioni di aurore boreali e SAR e durante la nottata sono state avvistate numerose: esse infatti si sono rilevate soprattutto sui paesi del Nord Europa e negli Stati Uniti ma anche l’Italia è stata avvolta dallo spettacolo di luci. Da Milano a Ravenna, passando per Torino e Rimini la bellezza dell’ aurora boreale ha illuminato i cieli durante il buio totale: l’evento di tale portata però ha fatto si che anche il Sud Italia compresa la nostra Regione ha avuto la fortuna di ammirare questo splendore. Oltre a Vibo sulla Calabria si segnalano avvistamenti da Catanzaro, Cosenza e in direzione verso Nord.

Un evento simile era stato registrato lo scorso maggio, con una tempesta che aveva superato le previsioni, raggiungendo una severità di classe g5 e con aurore boreali che hanno interessato anche le aree meridionali del Paese. Intanto non sono da escludere nuovi avvistamenti durante la prossima notte, anche se essi saranno più probabili a latitudini più elevate.