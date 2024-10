Altri 8 Comuni del Vibonese ammessi al Programma Mangiaplastica del ministero dell’Ambiente: in arrivo fondi per acquistare eco-compattatori

Altri otto Comuni della provincia di Vibo Valentia otterranno fondi nell’ambito del Programma sperimentale “Mangiaplastica” per l’annualità 2024, che finanzia con quasi 10 milioni di euro l’acquisto di eco-compattatori per la raccolta selettiva di bottiglie per bevande in Pet. Figurano infatti tra i 345 Comuni italiani ammessi nella graduatoria approvata dalla direzione Economia circolare e bonifiche del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Obiettivo della misura, viene spiegato dal dicastero, è sostenere gli enti locali nell’acquisto di un eco-compattatore ogni centomila abitanti, migliorando la qualità della raccolta differenziata e valorizzando la plastica nelle filiere del riciclo. La norma assegna 15mila euro per eco-compattatori di capacità media e 30mila per quelli di alta capacità. I Comuni che vengono ammessi oggi al Programma Mangiaplastica si aggiungono agli altri territori vibonesi che dal 2021 ad oggi hanno potuto godere del contributo messo a disposizione dal ministero dell’Ambiente.

I Comuni vibonesi ammessi per il 2024

Per l’anno 2024 hanno ottenuto il finanziamento per l’acquisto di un eco-compattatore:

Francavilla Angitola 29.979,00 €

29.979,00 € Parghelia 29.979,00 €

29.979,00 € Pizzoni 29.979,00 €

29.979,00 € Sorianello 29.900,00 €

29.900,00 € Gerocarne 29.890,00 €

29.890,00 € Briatico 29.900,00 €

29.900,00 € Pizzo 29.890,00 €

29.890,00 € Acquaro 29.890,00 €

La normativa prevede che dopo l’erogazione della prima rata, il contributo venga revocato nel caso in cui il Comune beneficiario non proceda all’aggiudicazione dell’eco-compattatore entro 180 giorni.

Dalle graduatorie pubblicate dal Ministero, risultano ammissibili anche le istanze di Dinami e Soriano Calabro, ma per loro non c’è copertura finanziaria.

Boom di richieste, molte dalla Calabria

Quella del 2024 è stata la quarta e ultima tranche del Programma Mangiaplastica. I Comuni hanno avuto tempo di inoltrare le proprie domande fino allo scorso 31 marzo: ben 686, un vero boom di richieste, che è stato possibile soddisfare solo per metà a fronte di una dotazione finanziaria disponibile di 10 milioni di euro. Quasi il 90% dei Comuni ha indicato in domanda un eco-compattatore di alta capacità, per cui la media della richiesta agevolativa è di circa 28 mila euro.

L’80% dei richiedenti ha meno di diecimila abitanti, a conferma di un grande interesse per il bando da parte dei piccoli territori comunali. Le richieste sono arrivate soprattutto dalla Campania (112 domande), Calabria (104) e Sicilia (99).