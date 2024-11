Occhi al cielo, arriva lo spettacolo della superluna del castoro: ecco cos’è e come vederla

Questa sera si potrà ammirare l’ultima super Luna dell’anno 2024. Questo evento astronomico, che coincide con la fase di plenilunio, regalerà uno spettacolo mozzafiato a tutti gli appassionati di osservazioni celesti dove la Luna raggiungerà la sua massima pienezza alle 22:28 ora italiana.

La Luna piena del Castoro sarà accompagnata da un altro gioiello del cielo notturno, che ne arricchirà l’esperienza d’osservazione con i giusti strumenti: sarà presente l’ammasso stellare delle Pleiadi, situato nella costellazione del Toro, proprio accanto alla Luna. Questo denso gruppo di stelle, è uno degli oggetti più affascinanti del Firmamento anche se sarà difficile la loro osservazione a causa della intensa luminosità della Luna.

Perché si chiama SuperLuna del castoro?

Il nome ha origini in diverse tradizioni e folklore dei nativi americani e della cultura europea. Una spiegazione è legata al fatto che novembre è il mese in cui i castori si preparano per l’inverno, rinforzando le dighe e facendo scorta di cibo. Novembre era anche la stagione in cui si cacciavano i castori per le loro pellicce, utilizzate per realizzare abiti caldi.

Cos’è la SuperLuna

Il termine “Superluna” è stato coniato nel 1979 e si riferisce al momento in cui la Luna piena coincide con il suo punto di massimo avvicinamento alla Terra. L’orbita lunare non è perfettamente circolare, ma ellittica, il che significa che la distanza tra la Terra e la Luna varia nel corso del suo viaggio intorno al nostro pianeta. Quando la Luna piena si verifica al Perigeo (il punto più vicino alla Terra) o in prossimità di esso, appare leggermente più grande e luminosa del solito, dando origine al fenomeno della Superluna.

Sarà visibile anche in Calabria?

La Superluna del castoro sarà visibile anche dalla nostra Regione, anche se le condizioni meteorologiche non sono per niente favorevoli a ciò: infatti già dal calar del sole si avranno nubi sparse con possibili piogge su gran parte della Regione. I fenomeni saranno comunque intermittenti e qualche schiarita temporanea potrà far illuminare la SuperLuna in tutto il suo splendore.