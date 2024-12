È un bianco Natale in Calabria: neve e paesaggi magici sulle cime più alte della regione – VIDEO

Attesa e prevista dai meteorologi è arrivata sull’altopiano Silano la tempesta di Natale con intense nevicate che si registrano nel Cosentino. Nevica sulla Sila Cosentina dalla scorsa notte e sulle vette di Monte Curcio e Monte Botte Donato si registrano oltre quaranta centimetri di manto.

Sarà, dunque, un bianco Natale a Lorica e Camigliatello Silano per gli appassionati della discesa e della velocità, e a Carlomagno per gli appassionati dello sci nordico e delle ciaspolate. Regolarmente in funzione gli impianti di risalita a Lorica, mentre per quelli di Camigliatello è in corso il collaudo tecnico e dovrebbero aprire subito dopo Natale (in basso il video di Alfredo Bruno).

Alberghi pieni in Sila

Località turistiche con gli alberghi quasi sold out grazie alle prenotazioni giunte dalla Puglia, dalla Sicilia e dalla Basilicata, ma buona anche la presenza dei calabresi fuori provincia.

Al momento la viabilità è discreta e sono in azione tutti i mezzi per garantire la sicurezza stradale. Il sindaco di Spezzano Sila Salvatore Monaco raccomanda agli automobilisti di mettersi in viaggio muniti di catene e di prestare la massima attenzione e con un post sulla propria pagina Facebook ha ringraziato gli operatori comunali che, in queste ore, si stanno adoperando per rimuovere i cumuli di neve dove potrebbero rappresentare un ostacolo alla circolazione delle auto e delle persone.

