Vibo, cade un ulivo nei pressi dello stadio: strada chiusa al traffico

La pianta ha ceduto sotto l’azione del vento. Sul posto vigili del fuoco e Polizia municipale

Nessuna conseguenza, fortunatamente, per il crollo di un albero di ulivo avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in via S. Aloe, a Vibo Valentia, nei pressi dello stadio Luigi Razza. Probabilmente a causa del forte vento la pianta ha ceduto schiantandosi al suolo sulla sottostante strada cittadina. Per fortuna in quel momento nessun veicolo si trovava a transitare lungo l’arteria. La strada è stata in seguito temporaneamente chiusa al traffico dalla Polizia municipale giunta sul posto unitamente al personale dei vigili del fuoco che si è messo all’opera per rimuovere l’albero e mettere in sicurezza la zona.