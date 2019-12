Pizzo sotto choc, la mareggiata spezza il molo “pizzapundi” – Video

Crolla sotto l’azione del mare un autentico simbolo della città. Disagi anche al Pennello di Vibo Marina: insabbiati giochi sulla spiaggia e fossi oltre i livelli di guardia

La costa vibonese ancora duramente ferita dalle mareggiate che si sono abbattute per tutta la notte sul litorale. Particolarmente colpite Pizzo e Vibo Marina (specie nel rione Pennello). Nella prima cittadina, in particolare, amaro risveglio per i residenti che hanno visto il mare spazzare via un autentico simbolo del paese: la celebre passeggiata del molo “pizzapundi”. L’opera, già duramente provata dai marosi dei giorni scorsi che avevano visto l’apertura di una profonda crepa, è stata letteralmente spezzata dalle onde. Problemi non indifferenti anche al Pennello di Vibo Marina dove la mareggiata ha quasi completamente sepolto di sabbia le nuove opere di riqualificazione urbana piazzate di recente sul lungomare. Massima allerta che sui fossi che sfociano a mare nella medesima località la cui altezza è salita oltre i livelli di guardia e che si teme possano esondare a breve.