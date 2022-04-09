Nascerà un Centro polifunzionale per la famiglia, mentre nella zona della Marina prevista la ripavimentazione, nuovi servizi e l'illuminazione

Sono diverse risorse destinate a Briatico. Il Comune rende infatti noto di aver ottenuto un finanziamento di 1.120.000 euro per lavori di adeguamento sismico e funzionale degli impianti della scuola dell’infanzia della frazione San Costantino. La struttura verrà convertita in Centro polifunzionale per la famiglia. Un ulteriore tassello, quello raggiunto dall’amministrazione guidata dal sindaco Lidio Vallone, per consentire alla comunità di poter usufruire di spazi poco utilizzati. [Continua in basso]

Fondi per la zona porticciolo alla Marina

Altri fondi riguardano invece la zona del porticciolo alla Marina di Briatico. L’ente è destinatario in questo caso di fondi per 123mila euro: «La convenzione firmata alla Regione dal primo cittadino Vallone prevede il ripristino dell’approdo con illuminazione, servizi e ripavimentazione della parte non completata in precedenza, per una maggiore e migliore fruibilità dei luoghi».