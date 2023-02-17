La ditta si affida ad un legale e a un tecnico per ribadire la correttezza del proprio operato anche se «a livello visivo gli alberi possono sembrare “violentati” nella loro struttura allo stato attuale». Ecco l’intera missiva

Arriva la replica alle critiche relativamente alla potatura degli alberi su corso Umberto I a Vibo, oggetto di interessamento da parte di due consiglieri comunali e dell’avvocato Cavallari. La replica è affidata ad una nota dell’avvocato Giuseppe Di Renzo. Eccola: “Ricevo incarico dal l.r.p.t. della JOB Service srls di Lico Nazzareno, ditta cui è stata aggiudicata la cura del verde pubblico della città di Vibo Valentia, al fine di rappresentare l’infondatezza delle critiche avanzate in relazione alla potatura degli alberi insistenti su Corso Umberto I (cfr. resoconti giornalistici: “Alberi “potati” a Vibo su Corso Umberto, una scelta che fa discutere” del 03.01.2023 e “Ancora polemiche per la potatura su Corso Umberto a Vibo, l’Avvocato Cavallari: “Lasciateci il verde” del 16.01.2023 LEGGI QUI: Alberi “potati” a Vibo su Corso Umberto, una scelta che fa discutere – Foto e QUI: Ancora polemiche per la potatura su Corso Umberto a Vibo, l’avvocato Cavallari: «Lasciateci il verde»). Ed invero, pur totalmente consci della correttezza tecnica delle attività svolte, si è provveduto ad incaricare un tecnico al precipuo fine di verificare la rispondenza alle regole dell’arte delle potature realizzate. L’accertamento ha prodotto un elaborato che destruttura le critiche da piu parti ingiustamente portate ed assevera la correttezza della Job Service s.r.l.s. Si compiega alla presente l’elaborato de quo (all. 1) “…una potatura così eseguita consentirà alla specie di reagire in maniera adeguata e ricacciare i rami giovani e funzionali nel corso della prossima stagione vegetativa, ripristinando nel medio periodo le funzionalità pregresse cui sono stati destinati queste particolari alberature. Seppur a livello visivo gli alberi possono sembrare “violentati” nella loro struttura allo stato attuale, un’azione colturale simile risulta necessaria per ridurre tutte le problematiche esistenti e prima citate, garantendo una piena ripresa della funzionalità già a partire dalla prossima stagione vegetativa”. Il Ct rappresenta come: “L’intervento di potatura proposto a carico dei lecci risulta tecnicamente conforme ai criteri selvicolturali e alle esigenze specifiche della specie”. Orbene, quanto affermato nei resoconti pubblicati sulla Vs. testata giornalistica appare evidentemente infondato e lesivo dell’immagine e della reputazione di una Società che ha operato correttamente. Si tuteleranno, pertanto, in ogni sede i diritti e gli interessi legittimi della società rappresentata”.

LEGGI ANCHE: Ancora polemiche per la potatura su Corso Umberto a Vibo, l’avvocato Cavallari: «Lasciateci il verde»

Alberi “potati” a Vibo su Corso Umberto, una scelta che fa discutere – Foto