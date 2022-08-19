A Soverato va invece la IV edizione della kermesse "Mare Pulito Bruno Giordano" in quanto individuato quale Comune virtuoso e con una gestione ambientale oculata. Il sindaco di Tropea: «Molto orgoglioso del vessillo ricevuto dal procuratore»

È stato il sindaco di Soverato, Daniele Vacca a ritirare personalmente il premio “Mare Pulito Bruno Giordano” conferito dall’omonima associazione nel corso di una cerimonia al Porto di Tropea alla presenza del procuratore di Vibo Valentia, Camillo Falvo, presentata dalla giornalista di LaC Tv Rossella Galati.

Per la IV edizione della kermesse è stato quindi individuato un Comune virtuoso che si distingue per la trasparenza delle acque, animate da cavallucci marini, e per una gestione ambientale oculata e corretta. Proiettati anche due video realizzati dal Comune e dal divulgatore naturalista subacqueo Giovanni Laganà. «È un riconoscimento importante per la città perchè è frutto di tanto lavoro fatto in questi anni legato all’ambiente – ha commentato il primo cittadino -. Non ci dimentichiamo che Soverato ha l’80% della raccolta differenziata, ha le acque pulite, spesso monitorate dall’Arpacal, quindi non si può che essere orgogliosi per questo premio che arriva anche nell’anno in cui la città riceve per il sesto anno consecutivo la Bandiera blu. Io dico che quando si lavora in modo incisivo i risultati arrivano». [Continua in basso]

Le motivazioni

Dunque un riconoscimento più che meritato per la presidente del sodalizio Francesca Mirabelli: «Abbiamo premiato Soverato perchè ha il mare pulito e in base ai risultati Arpacal dell’ultimo anno ha presentato livelli di eccellenza per tutti i dodici mesi dell’anno ed è quello che noi valutiamo: la qualità del mare e il rispetto dell’ambiente marino, oltre all’assenza di scarichi abusivi e la depurazione».

Gli altri riconoscimenti

E proprio per l’impegno sui temi ambientali è stato conferito un ulteriore riconoscimento al comandante in uscita della Capitaneria di Porto di Vibo Marina, Massimiliano Pignatale, e al comandante della legione carabinieri Calabria, Pietro Salsano. Un messaggio alle giovani generazioni è stato poi lanciato dalla piccola Ginevra, già sensibile alle tematiche ambientali.



Al Comune di Tropea invece la consegna della bandiera blu in ordine alla quale il sindaco Giovanni Macrì ha dichiarato: «Sono molto orgoglioso di aver ricevuto il vessillo dal procuratore della Repubblica di Vibo, Camillo Falvo, che è un simbolo del contrasto a tutte quelle dinamiche che vanno contro l’ambiente. Sono molto orgoglioso di come è andata la serata, di aver ospitato questa manifestazione giunta alla quarta edizione. Ce ne saranno tante altre, Tropea ormai è diventata la sede naturale del premio e lo sarà chissà ancora per quanti anni».



