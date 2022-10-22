Il sindaco Vallone ha effettuato un sopralluogo sull’arteria: «Già in passato abbiamo provveduto alla bonifica dell’area ma la gente continua a sversare»

L’abbandono di rifiuti lungo le strade rappresenta una piaga per diversi Comuni del Vibonese. A Briatico il contrasto al fenomeno non trova battuta d’arresto neanche con l’autunno. Sia nelle aree costiere sia nei centri dell’entroterra continuano a sorgere discariche abusive. L’ultimo sopralluogo è stato effettuato proprio dal sindaco Lidio Vallone che, nei giorni scorsi, si è recato lungo strada comunale Cucco, a Potenzoni. Si tratta di una arteria che, dopo un periodo di chiusura dovuta a smottamenti e frane, era stata ripristinata per consentire un facile collegamento tra Potenzoni, Mandaradoni e Zungri e quindi l’altopiano del Poro. [Continua in basso]

Il sindaco: «Valutiamo l’installazione di fototrappole»

Ad oggi la strada versa in uno stato indecoroso con sacchi di immondizia gettati alla rinfusa nella vegetazione a bordo strada. Tra le ginestre, bottiglie di vetro, plastica, cassette della frutta, pallet, materiale di risulta, addirittura vecchi televisori e un frigo: «In diverse occasioni il Comune ha provveduto alla bonifica, con costi significativi sulle casse dell’ente. Eppure, chi passa di lì continua a sversare», afferma il sindaco Vallone. Il Comune si sta nuovamente attivando: «Ho già affrontato la questione con Guardie zoofile e polizia municipale, sicuramente – evidenzia il primo cittadino – interverremo nuovamente lungo la strada ma dobbiamo pensare anche a deterrenti efficaci, come le foto-trappole».