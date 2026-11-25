Dopo le raffiche violente e le mareggiate che hanno interessato la regione, arriva una breve parentesi di stabilità con cieli parzialmente nuvolosi. Lo scirocco farà salire temporaneamente le temperature, prima del nuovo peggioramento

La tempesta di vento associata ad una perturbazione atlantica è ormai un lontano ricordo. Forti venti hanno interessato l’intera regione con raffiche che hanno raggiunto picchi fino ai 130 km/h e con conseguenti mareggiate lungo le coste più esposte, causando anche diversi disagi.

Breve pausa, ma giovedì nuova perturbazione

Attualmente però è in atto una breve pausa: durante la giornata di oggi assisteremo infatti a tempo perlopiù stabile su tutta la Calabria e con cieli che tuttavia si manterranno parzialmente nuvolosi. L’avvicinarsi di una nuova perturbazione richiamerà venti di scirocco capaci di apportare un temporaneo aumento delle temperature su tutta la Regione ma già da giovedì saranno in nuovo calo: una nuova perturbazione raggiungerà infatti la Calabria apportando piogge sparse in particolare lungo le aree Tirreniche della regione ma con precipitazioni che saranno in sconfinamento fin verso le aree interne e localmente sui versanti jonici.