Cognato del boss Pantaleone Mancuso (Scarpuni), nonché padre del collaboratore di giustizia Pasquale, avrebbe per anni curato gli interessi della cosca nel settore ittico e dei villaggi turistici

Resta detenuto in regime di carcere duro (articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario) Assunto Natale Megna, 68 anni, di Nicotera Marina, padre del collaboratore di giustizia Pasquale Megna. E’ quanto deciso dalla prima sezione penale della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di Megna avverso la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma. Confermata, quindi, la decisione del Ministero della Giustizia che il 2 ottobre 2024 ha deciso per la sospensione per quattro anni dell’applicazione delle regole del regime detentivo ordinario nei confronti di Assunto Natale Megna. Per la conferma del regime detentivo differenziato, i giudici hanno valorizzato gli elementi probatori che hanno portato in primo grado, con una sentenza emessa al termine del rito abbreviato, alla condanna di Assunto Natale Megna alla pena di 20 anni di reclusione per il reato di associazione mafiosa, commesso con il ruolo di organizzatore del clan, e per altri reati, tra i quali l’estorsione aggravata dalle finalità mafiose.

La Cassazione su Megna

I giudici della Cassazione sottolineano che Assunto Natale Megna viene indicato come soggetto apicale del “locale” di ‘ndrangheta di Limbadi, “facente capo a Luigi Mancuso, punto di riferimento dell’intera cosca ‘ndranghetista". All’interno della cosca, Megna avrebbe ricoperto il ruolo di organizzatore, fornendo un contributo determinante alla realizzazione del programma criminoso, “controllando un villaggio turistico sito in Nicotera Marina, il Sayonara, e un hotel di Joppolo, il Cliffs, consegnando periodicamente a Luigi Mancuso le somme di denaro riscosse dai soggetti incaricati presso il villaggio turistico. Inoltre, avrebbe favorito la latitanza di Marcello Pesce, rafforzando la oggi decennale alleanza tra i Mancuso e i Pesce di Rosarno”. Una volta arrestato nell’operazione Imperium, confluita nel processo Maestrale-Carthago, dal carcere Assunto Natale Megna avrebbe cercato di “inviare e ricevere corrispondenza contenente messaggi criptici o dal contenuto conoscibile esclusivamente dagli appartenenti all’associazione, cercando di impartire direttive nonostante il suo stato di detenzione”. Da qui l’attualità dei collegamenti con gli “esponenti apicali della ‘ndrangheta, tali evidenziare – sottolinea la Cassazione – quei gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica che giustificano l’adozione del provvedimento” del carcere duro.

Il regime del 41 bis e la Cassazione

Per la Suprema Corte, dalla sentenza di condanna emerge il “ruolo criminale di primo piano nel territorio” assunto da Megna e tali elementi sono stati “adeguatamente apprezzati in quanto, al fine di applicare il regime di cui all’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario, anche i provvedimenti non definitivi possono fornire elementi idonei a descrivere la pericolosità del detenuto”. Valorizzati poi i “plurimi provvedimenti di trattenimento della corrispondenza da parte dell’amministrazione penitenziaria”, con missive indirizzate ad “affiliati operanti al di fuori del carcere, idonee a rivelare la capacità e le intenzioni del Magna di coordinare l’attività criminale dall’interno della struttura detentiva”. Evidenziato anche “il rapporto disciplinare sull’inosservanza delle prescrizioni nello svolgimento dei colloqui con i familiari”. Corretta appare così la ricostruzione della “pericolosità del detenuto, sancita pure dall’entità della pena inflitta, pari a vent’anni di reclusione”.

Il profilo di Megna

E’ il padre del collaboratore di giustizia Pasquale Megna. Per la Dda di Catanzaro è un partecipe del clan Mancuso, «punto di riferimento dei vertici apicali della cosca sul comprensorio di Nicotera Marina, inizialmente sotto le direttive di Giuseppe Mancuso (cl. ’49, detto “Peppe Mbroglia”) ed in seguito sotto le direttive di Luigi Mancuso». Assunto Megna avrebbe sfruttato la forza di intimidazione della consorteria di appartenenza, nonché il vincolo di affinità che lo lega al cognato Pantaleone Mancuso (detto “Scarpuni”) ed a suo fratello Francesco Mancuso (detto “Bandera”). Assunto Megna vanterebbe poi pregressi rapporti con Pantaleone Mancuso (detto “l’Ingegnere”) ed il fratello Diego Mancuso. Forte di tali legami, Assunto Megna avrebbe assunto una posizione commerciale dominante sul territorio, specie nelle relazioni con altri imprenditori del settore ittico e con i gestori delle strutture ricettive alle quali avrebbe imposto l’esclusività nelle forniture.