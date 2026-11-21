Una scossa di terremoto è stata registrata alle 22.58 di questa sera, sabato 21 novembre 2026, nel territorio della provincia di Vibo Valentia. Secondo i primi dati attribuiti alla Sala Sismica dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) di Roma, l'epicentro è stato localizzato a Capistrano, centro dell'entroterra vibonese situato nell'area delle Serre, al confine con la provincia di Catanzaro.

Il movimento tellurico si è verificato a una profondità di 38 chilometri, un elemento importante per valutare le caratteristiche dell'evento. La profondità, infatti, insieme alla magnitudo e alla distanza dall'epicentro, contribuisce a determinare il modo in cui le onde sismiche si propagano e vengono avvertite in superficie. Al momento non si registrano richieste di intervento né segnalazioni di danni riconducibili all’evento sismico.

La scossa nell'area delle Serre vibonesi

L'evento sismico ha interessato un'area interna della Calabria, caratterizzata dalla vicinanza tra diversi centri abitati delle province di Vibo Valentia e Catanzaro. Capistrano si trova infatti in una zona di collegamento tra il territorio vibonese e quello catanzarese, non lontano dai comuni di Monterosso Calabro, San Nicola da Crissa e Filogaso.

La Calabria è una delle regioni italiane a maggiore pericolosità sismica, a causa della complessa struttura geologica del territorio. I movimenti della crosta terrestre possono dare origine a terremoti con profondità e intensità molto diverse, monitorati costantemente dalla rete nazionale dell'Ingv.

Il monitoraggio dell'Ingv

La scossa delle 22.58 si inserisce in una giornata durante la quale la rete sismica nazionale ha rilevato altri movimenti tellurici in Calabria. In particolare, alle 21.17 era stato registrato un terremoto di magnitudo 2.1, localizzato circa quattro chilometri a nord-ovest di Torre di Ruggiero, nel Catanzarese, a una profondità di circa 39 chilometri.

Non è possibile, sulla base di questi soli dati, stabilire un collegamento tra i due eventi.

L'Ingv prosegue il monitoraggio dell'attività sismica attraverso le stazioni distribuite sul territorio nazionale. Le informazioni relative ai terremoti vengono pubblicate sul portale dell'istituto e possono essere successivamente aggiornate con il perfezionamento delle analisi.