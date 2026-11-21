Lacrime e gioia all'aeroporto di Lamezia Terme, dove ad attenderlo c’erano amici e parenti. La sorpresa organizzata all'insaputa del 26enne, che ha riabbracciato nonna Maria. Mamma Monica stanca e felice: «È stata dura, ma ce l’abbiamo fatta grazie anche all’amore che ci ha circondati»

«Bentornato Gianmarco». Sui cartelli che amici e parenti stringono tra le mani c'è anche una strofa di una canzone: «E quando penso che sia finita è proprio allora che comincia la salita, che fantastica storia è la vita». All'aeroporto di Lamezia Terme sono arrivati in tanti per accoglierlo. Il volo da Milano atterra alle 20.20. È un momento atteso da quattordici mesi, preparato in segreto per regalargli una sorpresa. Tutto era iniziato il 17 settembre 2025, quando Gianmarco, 25 anni rimase schiacciato da un muletto in un grave incidente sul lavoro a Vena di Jonadi. Le conseguenze furono gravissime: lesioni al bacino, alla colonna vertebrale e agli arti inferiori. Da allora non ha smesso di lottare, tra difficili interventi chirurgici e un duro percorso riabilitativo. Ora, finalmente, è a casa.

Quando le porte della sala arrivi si aprono e Gianmarco Gazzerro compare in carrozzina, parte un applauso. Qualcuno si commuove, altri si avvicinano per abbracciarlo. La prima è la nonna Maria, che lo stringe forte a sé. Lui si guarda intorno, quasi incredulo: ci sono tutti. Uno dopo l'altro, amici e familiari gli danno il bentornato.

«Lo aspettavamo da 14 mesi. Abbiamo vissuto con lui tutti i momenti difficili e ora siamo felici che torni a casa», racconta una parente mentre il gruppo attende il suo arrivo. In questi lunghi mesi sono stati numerosissimi gli attestati di solidarietà e i gesti di sostegno concreto, come le raccolte fondi organizzate a Briatico e Mileto.

Anche il fratello Armando fatica a trattenere l'emozione. «Siamo emozionati dopo un anno e tre mesi. Finalmente lo rivediamo a casa. Non sa nulla della nostra presenza, abbiamo organizzato una sorpresa e speriamo di riuscirci».

Accanto a Gianmarco c'è, come in ogni momento di questi lunghi mesi, la mamma Monica Aracri. La stanchezza è tanta, ma la gioia del ritorno prevale su tutto. «Siamo stanchi, provati, ma troppo felici di essere tornati a casa. Finalmente siamo tra gli affetti più cari. Come avevo promesso, l'ho riportato a casa».

Monica precisa che questo rappresenta soltanto il primo traguardo. «È finito il primo step. Ora ci riposiamo e poi riprenderemo il percorso con maggiore tenacia e forza». Non si aspettava di trovare così tante persone ad attenderli. «Vibo Marina ci ha supportato dal giorno zero. Siamo grati a tutti, non ci sono abbastanza parole per ringraziare chi ci è stato vicino».

Poi arriva il momento di ascoltare proprio Gianmarco. Alla domanda su cosa voglia fare adesso, non ha dubbi: «La prima cosa che voglio fare è una mega festa con tutti voi». E quando gli viene chiesto come siano stati questi mesi, risponde senza nascondere le difficoltà: «Un casino. È stato molto difficile, però ora va meglio. Finalmente a casa».

La mamma lo abbraccia: «Ce l'abbiamo fatta. I primi giorni non avremmo scommesso nulla, invece abbiamo affrontato e superato tutto con la forza e il supporto di tutti».

All'uscita dall'aeroporto Gianmarco prova ad alzarsi dalla carrozzina. Lo fa con fatica, vacilla e viene sostenuto dagli amici. Poi un altro abbraccio alla nonna e una fotografia di gruppo per immortalare una serata che segna l'inizio di una nuova fase. La riabilitazione proseguirà nella sua terra, vicino alla famiglia e agli affetti di sempre.

A Vibo Marina l'accoglienza continua. Altri amici, altri abbracci e i fuochi d'artificio che illuminano il cielo per festeggiare il suo ritorno.

Una storia iniziata più di un anno fa

Il primo ricovero all'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro fu segnato da numerosi interventi chirurgici, una grave infezione e dalla necrosi di una ferita provocata dallo schiacciamento. Per mesi non fu possibile iniziare la riabilitazione. La famiglia dovette affrontare anche difficoltà economiche, mentre Monica lasciò il lavoro per assistere il figlio.

La solidarietà di tante persone permise di sostenere parte delle spese attraverso una raccolta fondi. Nel marzo 2026, dopo quasi sei mesi a Catanzaro, arrivò il trasferimento all'Istituto di riabilitazione di Montecatone, a Imola. Successivamente, un nuovo problema clinico rese necessario un intervento al Rizzoli di Bologna, un'operazione salvavita durata otto ore.

Il percorso proseguì a Milano, al Don Gnocchi, dove i costi del ricovero in regime di solvenza divennero un ulteriore ostacolo. Poi la telefonata attesa dal Cto: si era liberato un posto nell'Unità Spinale, consentendo a Gianmarco di proseguire le cure nella sanità pubblica.

Ora, dopo 429 giorni dall'incidente, il ritorno in Calabria. La strada della riabilitazione non è conclusa, ma questa volta potrà essere affrontata vicino ai suoi affetti.

Intanto Vibo Marina si prepara a festeggiarlo ancora. Domani, domenica 22 novembre, alle ore 19, la cittadinanza è invitata a partecipare a un momento di festa nei locali dell'auditorium della parrocchia Maria Santissima del Rosario di Pompei. Un'occasione per riabbracciare Gianmarco e condividere con lui e la sua famiglia la gioia del ritorno a casa.