Ieri pomeriggio la piazza principale di Briatico si è trasformata in un grande abbraccio collettivo per Gianmarco Gazzerro, il 25enne di Vibo Marina la cui vita è stata sconvolta da un tragico incidente sul lavoro. Promossa dal Comune, dalla Pro Loco e da numerose associazioni, attività commerciali e realtà locali — tra cui Associazione Cocktails & Dreams APS, Amaro Numero 5, Calma Comunicazione, Estro e Gusto Pizzo, Bar dello Sport e Bar Mangia e Bevi — la giornata di raccolta fondi per #AIUTIAMOGIANMARCO ha richiamato la partecipazione calorosa della comunità briaticese.

La manifestazione, animata da dj set con Dj Vlab, Dj Franco Modesti e Dj Kikko, è stata un momento di festa e solidarietà: trampolieri, giocolieri e artisti della compagnia Giocolereggio hanno intrattenuto grandi e piccini, mentre sul finale è stata organizzata anche una riffa con tre splendidi premi donati dagli sponsor della serata. Il tutto in uno spirito di condivisione, con l’intento di raccogliere fondi utili a sostenere la famiglia di Gianmarco nella lunga fase di riabilitazione che lo attende.

L’organizzazione ha ribadito la propria gratitudine per la partecipazione della cittadinanza e ha rinnovato l’invito a continuare a sostenere la causa nei prossimi giorni, donando anche sul portale: www.gofundme.com/f/aiutiamo-gianmarco-e-la-sua-famiglia

La comunità di Briatico, così come quella di Mileto nei giorni scorsi, ha così risposto presente all’appello della mamma di Gianmarco, schiacciato da un muletto mentre lavorava a Vena di Jonadi nel settembre scorso. Da allora è ricoverato a Catanzaro, ha subito diversi interventi chirurgici e dovrà ora affrontare un lungo periodo di riabilitazione che rappresenterà anche un grosso sacrificio economico per la sua famiglia. Da qui l’appello di mamma Monica: «Mio figlio deve tornare a camminare, aiutatemi».