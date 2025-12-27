Nel periodo del Santo Natale sono tante le iniziative che si organizzano nel Vibonese a fini benefici . Tra queste da segnalare quella particolarmente interessante e significativa, promossa nel rione Calabrò di Mileto dalla neonata associazione “ Le ali di Samuele, l'angelo con un'ala soltanto ”. Si tratta, nello specifico, dell'evento “ Food e convivialità ” svoltosi con grande successo e partecipazione di pubblico in piazza Maria Assunta in Cielo . L'obiettivo, raccogliere fondi a favore del 25enne Gianmarco Gazzerro , lo sfortunato operaio di Vibo Marina vittima a Vena di Jonadi di un incidente sul lavoro . Colpito nel settembre scorso da un muletto, il ragazzo ha subito un grave politrauma , a livello di bacino e di colonna vertebrale, e ancora oggi si trova ricoverato presso l'ospedale “Pugliese-Ciaccio” di Catanzaro, alle prese con numerosi interventi chirurgici e con una deleteria infezione che non consente ai sanitari di avviare il delicato percorso riabilitativo .

Da qui l'accorato appellodella mamma Monica Aracri (che nel frattempo ha dovuto abbandonare il lavoro) per aiutare la famiglia a sostenere le spese mediche, gli spostamenti e gli altri costi di sussistenza.