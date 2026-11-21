Dopo lo scontro di settembre con l'impresa, il sindaco cambia posizione e chiede verifiche sulle assenze per malattia. Il primo cittadino con i volontari per ripulire strade e piazze in vista dell’appuntamento di questo pomeriggio con l’inaugurazione del Borgo Incantato che accenderà le luci di Natale

Nuovo caso a Tropea sul fronte della raccolta dei rifiuti e dello spazzamento delle strade. E questa volta il sindaco Giovanni Macrì prende le difese della ditta Muraca, dopo averla duramente criticata nelle scorse settimane per i ritardi nel pagamento degli stipendi ai dipendenti. A provocare il disservizio, nella mattinata di oggi, sabato 21 novembre, è stata l'assenza contemporanea di numerosi operatori ecologici, che durante la notte hanno comunicato di non stare bene e di non potersi presentare al lavoro. Una situazione che il primo cittadino ritiene meritevole di approfondimenti, sospettando che dietro le assenze possa esserci una forma di protesta legata alle retribuzioni.

«Alle 4:30 ho ricevuto un messaggio che mi avvertiva della situazione. Ho contattato immediatamente il capocantiere, che mi ha confermato come, intorno alle 3, gli operai avessero comunicato di non stare bene e che non sarebbero venuti a lavorare», racconta Macrì.

Il sindaco riferisce di aver contattato l'impresa e le organizzazioni sindacali, ricostruendo un quadro di malcontento per i ritardi negli stipendi. Non risulta tuttavia accertato che le assenze per malattia siano ingiustificate, circostanza sulla quale il Comune sollecita verifiche.

«Gli operai hanno comunicato di stare male. Il malessere, per quanto emerso dai contatti avuti, è legato al ritardo nel pagamento delle retribuzioni. È una circostanza che impone accertamenti rigorosi: la contemporaneità delle assenze e le modalità con cui sono state comunicate non possono essere ignorate».

Il precedente di settembre e lo scontro con la Muraca

La vicenda richiama quanto accaduto il 30 settembre scorso, quando gli addetti allo spazzamento non si erano presentati in servizio, costringendo il Comune a impiegare propri operai per garantire la pulizia della città. In quell'occasione Macrì aveva attaccato apertamente la Muraca, accusandola di pagare i dipendenti con ritardi intollerabili, nonostante la puntualità con cui, secondo il sindaco, l'amministrazione versava il canone dell'appalto.

Ne era nato un duro botta e risposta. Il 3 ottobre l'azienda aveva replicato, contestando le accuse e sostenendo che un singolo episodio non potesse cancellare oltre tre anni di servizio. La Muraca aveva inoltre precisato che, nella giornata del 30 settembre, cinque addetti erano indisponibili per motivi di salute e altri tre avevano interrotto il turno, respingendo le valutazioni negative sulla propria affidabilità.

Ora il copione sembra ripetersi, ma con una differenza sostanziale: il sindaco sposta le proprie contestazioni dall'impresa alle modalità con cui i lavoratori avrebbero manifestato il malcontento.

«L'impresa deve pagare puntualmente i lavoratori. L'ho sostenuto quando ho contestato alla Muraca le sue mancanze e continuo a sostenerlo oggi. Ma se dietro queste assenze vi è una protesta per gli stipendi, allora occorre dirlo chiaramente e assumersene le responsabilità. Una rivendicazione deve seguire le forme previste, consentendo di organizzare il servizio e tutelare la comunità».

Quindi la presa di posizione più netta: «Questa volta sto con la Muraca. La mia posizione dipende dai fatti: ho criticato l'azienda quando lo meritava e oggi contesto un comportamento che ha lasciato la città in difficoltà. Nessuno può pensare di prendere per il collo l'impresa, il Comune e i tropeani».

Servizi compromessi nel giorno del Borgo Incantato

A rendere particolarmente delicata la situazione è anche la coincidenza con una delle giornate più importanti per la città. Oggi, infatti, oltre al consueto mercato settimanale, Tropea inaugura il Borgo Incantato, con l'accensione delle luminarie natalizie e l'arrivo di visitatori attirati dagli eventi organizzati per l'occasione.

«Tante persone stanno lavorando da settimane per preparare questa giornata. Associazioni, volontari, commercianti e imprese stanno contribuendo a rendere Tropea accogliente. Lasciare scoperti i servizi proprio oggi produce un danno gravissimo e mortifica questo impegno collettivo», sottolinea il sindaco.

Per fronteggiare l'emergenza, Macrì è intervenuto personalmente insieme ad alcuni volontari per spazzare la piazza, mentre la Muraca ha assicurato l'invio di una squadra alternativa per ripristinare i servizi.

Il primo cittadino chiede adesso all'azienda di verificare le assenze e di adottare gli eventuali provvedimenti previsti dalle norme, qualora emergessero irregolarità.

«Pretendiamo il massimo rigore, attraverso tutti gli strumenti di controllo previsti e nel rispetto delle procedure. Se saranno accertati abusi, dovranno seguire sanzioni adeguate alla gravità dei comportamenti. La città ha diritto a risposte precise».

Infine l'appello a commercianti e residenti affinché prestino particolare attenzione al conferimento dei rifiuti e alla pulizia degli spazi davanti alle attività e alle abitazioni. «Tropea merita rispetto. Lo meritano i lavoratori nei loro diritti e lo meritano i cittadini, che non possono subire le conseguenze di ogni conflitto. Tuteleremo la città con tutta la fermezza necessaria».