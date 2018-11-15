La Guardia di Finanza della Compagnia di Vibo Valentia mette i sigilli in via preventiva all’intera area per impedire la consumazione di altri reati

Sequestrata dalla sezione operativa volante della compagnia della Guardia di Finanza di Vibo Valentia l’isola ecologica di Vazzano di località “Rosco”. Si tratta di un’area finita al centro delle cronache nel giugno del 2017 quando ignoti vi hanno appiccato dolosamente un incendio. Il sequestro penale è stato fatto a scopo preventivo poiché sono state riscontrate diverse criticità ed inefficienze dal punto di vista ambientale ed in particolare per quanto attiene la raccolta ed il conferimento dei rifiuti.

Una gestione non corretta, quindi, dell’intera area di stoccaggio dei rifiuti con serie conseguenze negative per l’ambiente e la salute. Concreto il pericolo che in mancanza di un sequestro la situazione si possa aggravare ulteriormente dal punto di vista igienico-sanitario o si possano protrarre gli elevati rischi ambientali favorendo l’agevolazione per la consumazione di altri ed ulteriori reati. Le indagini mirano a far luce sul conferimento dei rifiuti nell’isola ecologica, trasformata in discarica indifferenziata con diverse violazioni di legge in materia ambientale ipotizzate dagli inquirenti.

