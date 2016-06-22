Definito il calendario degli incontri propedeutici all’avvio del servizio nel capoluogo e nelle frazioni. Il sindaco Mazzeo: «Confido nella maturità dei cittadini, insieme vinceremo la sfida»

«La raccolta differenziata totale, con l’eliminazione dei bidoni, anche a Cessaniti sarà una realtà. Propedeutico all’avvio del ciclo di raccolta, è l’incontro con i cittadini, dal quale si auspica di ricevere degli input positivi per migliorare la raccolta stessa».

È quanto fa sapere l’amministrazione comunale di Cessaniti, informando dell’avvio del servizio di raccolta differenziata porta a porta. «È ovvio – prosegue il sindaco Francesco Mazzeo – che l’adozione di corretti comportamenti nella gestione dei rifiuti, comporterà alcune piccole modifiche ai nostri stili di vita, ma io confido nella maturità dei miei concittadini. Quanto più saremo consapevoli delle responsabilità assegnate ad ognuno di noi e del loro valore civico, tanto più potremo godere in modo diffuso e condiviso del piacere di vivere in un ambiente preservato dal degrado. Qualità dell’ambiente e decoro urbano sono beni essenziali, affidati anche alla nostra cura e alla nostra sensibilità».

Da qui l’invito ai cittadini a fornire «un piccolo contributo per far sì che le nostre frazioni siano migliori, più pulite e dove vivere sia realmente un “piacere quotidiano”. Uno degli obiettivi prioritari che ci si è posti, per il quale questa amministrazione ha investito nei mesi scorsi mezzi e risorse, è quello di adeguare il livello del servizio di separazione e recupero dei rifiuti del Comune di Cessaniti agli standard normativi e tecnici imposti da diversi anni sia a livello nazionale che europeo».

Per il primo cittadino Francesco Mazzeo: «Questa opportunità è offerta dall’attivazione dei nuovi servizi di raccolta e riciclo dei rifiuti ma è realizzabile, veramente, solo con l’attenzione posta quotidianamente nella differenziazione dei rifiuti prodotti dalle famiglie e dagli esercizi commerciali. La collaborazione tra amministrazione comunale, cittadini ed imprese è l’unica strada per ottenere dei rifiuti visibili e duraturi nel tempo. Quella della raccolta differenziata è una sfida da raccogliere e vincere insieme. Noi crediamo che il sistema “porta a porta” sia un modo per andare in questa direzione, facendo ognuno la propria parte, con la certezza di contribuire a realizzare qualcosa di davvero utile per tutti».