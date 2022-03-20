L’iniziativa si terrà alle ore 10 nell’Istituto Comprensivo don Francesco Mottola nel cui giardino saranno messi a dimora alberi di diverse specie

Dobbiamo proteggere la superficie forestale nazionale che è aumentata in 10 anni di circa 587.000 ettari per complessivi 11 milioni di ettari che si sono dimostrati però molto vulnerabili al degrado e agli incendi perché è mancata l’opera di prevenzione nei boschi che, a causa dell’incuria e dell’abbandono, sono diventati infatti vere giungle ingovernabili. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione della Giornata internazionale delle Foreste del 21 marzo 2022 istituita dall’ONU.

n impegno che deve partire dall’educazione nelle scuole dove per festeggiare la giornata nei giardini e negli spazi esterni. In Calabria l’iniziativa su impulso del sindaco Tropea Domenico Macrì, si terrà a partire dalle ore 10, nell’Istituto Comprensivo don Francesco Mottola dove è stato deciso di mettere a dimora alberi di diverse specie: Una significativo momento, che vede impegnati Campagna Amica, Coldiretti, Coldiretti Donne Impresa, Consulta florovivaistica Coldiretti, Terranostra e Fondazione Univerde, insieme a studenti, insegnanti rappresentanti delle istituzioni, sindaci e amministratori locali. Solo nel 2021, in Italia sono stati ben 170mila gli ettari di bosco andati a fuoco e in Calabria si è assistito ad una vera e propria escalation di incendi che hanno colpito aree di gran pregio in tutta la Regione. e perciò si rendono necessari costanti interventi di manutenzione, difesa e sorveglianza. Per difendere il bosco italiano occorre creare le condizioni – rileva Coldiretti – affinché si contrasti l’allontanamento dalle campagne e si valorizzino quelle funzioni di sorveglianza, manutenzione e gestione del territorio svolte dagli imprenditori agricoli