Giornata dedicata all’ambiente nella Perla del Tirreno grazie al lavoro dei volontari del Principato di Tropea

Dalla raccolta di mozziconi di sigaretta alla pulizia e decoro del verde pubblico. Giornata dedicata all’ambiente nella Perla del Tirreno grazie ai volontari del Principato di Tropea. All’alba, infatti, il gruppo ha provveduto a raccogliere i mozziconi abbandonati per strada. Successivamente, i volontari si sono dedicati alla cura della discesa di Rocca.

Armati di decespugliatori, rastrelli e sacchetti hanno ripulito l’area verde. Si tratta di iniziative fortemente volute dal Comune che in più occasioni ha promosso giornate a tutela dell’ambiente e del decoro della cittadina costiera. Il lavoro dei volontari, reso noto anche attraverso i canali social dell’ente, è stato accolto positivamente dagli utenti social. L’invito degli amministratori è quello di tenere cura ai propri luoghi, attuando comportamenti virtuosi nel rispetto di Tropea e delle più basilari norme del vivere civile.