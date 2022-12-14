La velocità del vento, misurata dagli anemometri in dotazione alle imbarcazioni, ha toccato i 54 nodi

Un violento downbrust si è abbattuto ieri sul litorale vibonese colpendo, in particolare, la zona portuale di Vibo Marina. La velocità del vento, misurata dagli anemometri in dotazione alle imbarcazioni, ha toccato i 54 nodi, equivalenti a 110 km/h. Fortunatamente la tempesta, durata circa cinque minuti, non ha causato danni a persone o cose mentre nessun problema è stato registrato per le imbarcazioni, che sono riuscite a tenere bene gli ormeggi. Il fenomeno meteorologico conosciuto con il nome di downbrust consiste in forti raffiche di vento discensionale che si stacca dal fronte di un temporale e si espande con moto orizzontale in tutte le direzioni. La violenta espansione, paragonabile ad un improvviso scoppio ( burst), spesso produce campi di vento ravvicinati fra di loro ad elevata velocità e di opposte direzioni. La velocità delle folate di vento può raggiungere parametri estremamente elevati che, nel caso del downbrust verificatosi nella cittadina portuale, ha addirittura superato i 100 km orari.

