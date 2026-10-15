Una serata con gli occhi puntati verso il cielo, alla scoperta di stelle, pianeti e altri corpi celesti. Venerdì 23 ottobre, dalle ore 20 alle 23, il Parco urbano di Moderata Durant a Vibo Valentia ospiterà un nuovo appuntamento dedicato all'osservazione astronomica, aperto agli appassionati e a tutti coloro che desiderano avvicinarsi alle meraviglie dell'universo.

L'iniziativa è promossa dagli assessorati all'Ambiente e alla Cultura del Comune di Vibo Valentia, in collaborazione con l'Associazione astronomica del Mediterraneo e il Centro studi Sigma. L'evento si svolgerà compatibilmente con le condizioni meteorologiche, indispensabili per garantire una buona visibilità del cielo notturno.

Il successo degli incontri sulla Storia della Terra

L'appuntamento nasce sulla scia del successo registrato a inizio ottobre durante i quattro giorni dedicati alla Storia della Terra, organizzati dal Centro studi Sigma sempre al Parco urbano. In quell'occasione, oltre 50 partecipanti hanno avuto la possibilità di osservare stelle e pianeti attraverso un sofisticato telescopio messo a disposizione dall'Associazione astronomica del Mediterraneo. Tra i protagonisti della serata anche Saturno, che ha particolarmente affascinato i presenti.

Proprio l'interesse manifestato dai cittadini ha convinto l'Amministrazione comunale a riproporre l'esperienza, questa volta con un appuntamento interamente dedicato all'astronomia.

Gli assessori: «Unire conoscenza e partecipazione»

«La risposta dei cittadini alle iniziative di divulgazione scientifica è stata sorprendente e profondamente incoraggiante», commenta l'assessore all'Ambiente Marco Miceli. «Durante gli incontri sulla Storia della Terra abbiamo visto adulti, giovani e famiglie avvicinarsi con curiosità e meraviglia all'osservazione del cielo. Da qui nasce la volontà di offrire un nuovo momento di condivisione, capace di unire conoscenza e partecipazione».

Miceli sottolinea inoltre il ruolo del Parco urbano come spazio di aggregazione e divulgazione, ringraziando gli organizzatori e invitando la cittadinanza a partecipare.

Sulla stessa linea l'assessore alla Cultura Stefano Soriano: «Iniziative come questa dimostrano quanto la cultura scientifica possa diventare un ponte straordinario tra generazioni, legate da curiosità e desiderio di conoscenza. L'osservazione del cielo non è solo un'esperienza affascinante, ma anche un modo per avvicinare i cittadini alla bellezza della ricerca».