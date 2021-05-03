Oltre 50 partecipanti nell’iniziativa realizzata in località Rocchetta. Presenti sindaco, amministratori e tanti ragazzi

Oltre cinquanta volontari in campo e un camion carico di rifiuti di ogni sorta. Bilancio più che positivo per la giornata ecologica andata in scena a località Rocchetta, tra le più apprezzate e conosciute della Costa degli dei. Eppure nonostante il panorama suggestivo e la storia millenaria, nell’area vengono gettati rifiuti di ogni tipo. Proprio a Briatico la carovana Plastic free ha fatto tappa nella mattinata di ieri.

La giornata ecologica a Briatico

Un evento reso ancora più concreto non solo dalla presenza dei volontari della associazione guidati da Gregorio Greco, ma anche da tanti residenti, anche giovanissimi, e dagli amministratori comunali. L’evento puntava a ridare dignità all’arenile e alla Marina che proprio a giorni (da metà maggio) ospiterà il set cinematografico per la realizzazione della pellicola “Tutta colpa della fata Morgana”. Il lavoro, Pepito produzioni per la regia di Matteo Oleotto, andrà in onda sugli schermi di Rai Uno e coinvolgerà anche altre cittadine calabresi tra cui Pizzo, Palmi e Scilla.

La giornata ecologica è stata assai proficua: «La partecipazione – commenta Greco – è stata massiccia e ha registrato la presenza diretta sia del sindaco Lidio Vallone e altri amministratori oltre a tantissimi volontari, ragazzi, ragazze e tanti cittadini». Il lavoro degli ambientalisti si è protratto per diverse ore: «Eravamo circa 50 persone e abbiamo raccolto diverse tonnellate di rifiuti, in prevalenza plastica. Infatti – conclude il referente Plastic free- abbiamo riempito un camion intero».