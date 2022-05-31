L’area rientra all’interno della rete dei Siti di interesse comunitario della fiumara di Brattirò, rilevante perché qui è stata scoperta una delle più rare felci della flora europea

I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Spilinga, durante un controllo effettuato nel comune di Drapia – località Torre Galli – Occhi Bianchi – hanno denunciato alla Procura di Vibo Valentia due persone che, in concorso tra loro, si sarebbero resi responsabili del taglio di un bosco, i cui lavori sono stati eseguiti in assenza della valutazione di incidenza ambientale, provvedimento necessario per l’effettuazione di lavori in zona soggetta a vincolo paesaggistico ambientale. L’area, infatti, rientra all’interno della rete Natura 2000 Sic (Siti di interesse comunitari) della fiumara di Brattirò, un sito di rilevante importanza naturalistica in quanto proprio in questa zona si registra la presenza della più grande popolazione a livello nazionale di Woodwardia radicans, una delle più rare felci della flora europea.

La Woodwardia radicans è un vero relitto vivente, la cui origine risale al periodo Terziario e azioni come quella verificatasi in località Torre Galli rischiano di provocare danni irrecuperabili in termini di perdita della biodiversità.