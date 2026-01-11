La giornata di ieri è stata caratterizzata da una serie di eventi meteorologici intensi. Un minimo di bassa pressione in discesa da nord ha causato una violenta fase di maltempo su tutta la regione: piogge intense hanno interessato gran parte della Calabria con precipitazioni localmente grandinigene specie su Vibonese, Catanzarese e Cosentino le quali hanno imbiancato strade e paesaggi come se fosse neve. Tale minimo però, scendendo di latitudine, ha richiamato a sé violente raffiche di vento localmente di tempesta che hanno causato diversi disagi con alberi abbattuti e cartelloni pubblicitari divelti: secondo alcuni dati infatti le raffiche hanno raggiunto addirittura i 180 km/h lungo le vette della Sila, precisamente a Monte Scuro, mentre altrove e in particolare tra Cosentino e Catanzarese le raffiche si sono mantenute intorno ai 100-120 km/h, causando anche mareggiate intense lungo le coste tirreniche più esposte. Ad accompagnare ciò è stata l'arrivo di aria più fredda da nord-est che ha favorito il ritorno della neve: tutti i monti principali calabresi infatti si sono rivestiti nuovamente di bianco con accumuli localmente anche abbondanti e oltre i 30cm al suolo. La neve ha fatto capolinea anche su tutti i villaggi principali fino ai 700 m di quota.

Aria gelida in arrivo e temperature fino ai -15°C

Nelle prossime ore è previsto un netto cambio di circolazione con condizioni meteorologiche in netto miglioramento su tutta la regione ma con l'arrivo di una massa d'aria molto fredda che causerà un ulteriore calo delle temperature: secondo gli ultimi aggiornamenti per la giornata di domani, lunedì 12 gennaio, sono attese temperature minime molto rigide con possibili punte fino ai -14/-15°C sui monti della Sila e del Pollino e con il termometro che andrà sotto zero o vicino allo zero termico su gran parte della Regione. Anche i valori massimi saranno molto bassi con temperature che sulle coste e pianure faticheranno a raggiungere i 10°C durante le ore "più calde" della giornata, mentre sui monti tenderanno a rimanere sotto zero.