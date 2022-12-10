Piogge intense e forti raffiche di tempo già da questo pomeriggio su tutta la regione. Ecco il bollettino meteo della Protezione civile

Si è chiusa la parentesi di bel tempo in Calabria. Dopo diverse giornate con sole e temperature sopra la media stagionale, l’inverno ha fatto di nuovo irruzione. Già da questo pomeriggio si registrano quasi ovunque, specie sul versante tirrenico, piogge intense accompagnate da forti raffiche di vento. Temperature in calo. Stesso scenario è atteso per domani, ma con qualche schiarita. Prevista la neve ad alta quota. In base a tali previsioni, per questo pomeriggio e fino a mezzanotte il dipartimento regionale di Protezione civile ha emesso un’allerta meteo di livello 2 (arancione) su tutta la Calabria settentrionale e sulla fascia tirrenica cosentina, catanzarese e vibonese. Altrove l’allerta sarà ordinaria di livello 1 (gialla). Per quanto riguarda la giornata di domani, allerta arancione sulla fascia tirrenica, gialla sul resto della regione.

LEGGI ANCHE: Maltempo e danni lungo la costa, il Pd: «La Regione chieda al Governo lo stato di calamità»

Mareggiate, il sindacato balneari: «Stagione a rischio, subito fondi»