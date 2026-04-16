Il ciclone Ulla lascia la Calabria senza danni rilevanti. Ultime piogge pomeridiane oggi e domani sulle aree interne, poi da sabato l'anticiclone porta stabilità e caldo fino al 23 aprile

Il ciclone Ulla ha ormai abbandonato la Calabria. La sua presenza non ha causato una particolare fase di maltempo, ma ha apportato un forte richiamo di aria calda e molto umida dai quadranti meridionali capace di rendere i cieli coperti e uggiosi accompagnati da un' elevata concentrazione di polveri desertiche.

Tra oggi e domani però la sua influenza causerà qualche debole disturbo specie nelle ore pomeridiane con possibili piogge in formazione nelle aree interne e montuose e con possibili sconfinamenti fin verso le aree Tirreniche.

Dal weekend inoltre si avrà un deciso miglioramento: l'anticiclone tenderà a prendere possesso del Mediterraneo apportando tempo stabile su tutta la Regione e almeno fino al 23 aprile con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi e con temperature in aumento. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti, ad inizio settimana sono previsti valori localmente elevati per il periodo con il termometro che registrerà valori diffusi fino ai 25-27°C ma con picchi localmente anche al di sopra di tale soglia specie nelle aree più interne. Ma di questo ne riparleremo più approfonditamente.