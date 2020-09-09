Tutti gli articoli di Ambiente
La furia del mare, nell’inverno scorso, spazzò via il molo di Briatico. Così, dinnanzi agli ingenti danni, la comunità di pescatori aveva più volte lanciato l’allarme e chiesto interventi per il ripristino dell’area. Una serie di attività per preservare quanto rimasto del porticciolo nonché difendere la storica torretta. La notizia dei fondi – per circa un milione di euro – destinati al molo Pizzapundi e la chiesetta di Piedigrotta, anch’essi danneggiati dalle mareggiate, è stata accolta con preoccupazione nella città del mare. In particolare, i cittadini si domandano l’origine di questa nuova “dimenticanza” da parte delle istituzioni: «Ci è molto dispiaciuto constatare che la Protezione civile non ha inserito tra le priorità il molo della marina della “Rocchetta”», spiegano. [Continua]
Eppure le criticità, così come il bisogno di intervenire a tutela di uno dei luoghi simbolo di Briatico, sono stati aspetti puntualmente segnalati. E non solo. Proprio a gennaio, i tecnici Prociv avevano effettuato un sopralluogo lungo la costa, prendendo contezza degli effetti devastanti causati dal maltempo: «Non dimentichiamo – precisano, attraverso le parole di Pino Albanese che da anni si batte per la riqualificazione del sito – l’importanza del sito storico-culturale della nostra Torretta, simbolo della città del mare». Pertanto, i pescatori si appellano a tutti i consiglieri del Vibonese affinché inseriscano tra le priorità anche Briatico: «Diversamente – rimarcano – chi di competenza si assumerà le responsabilità di tutti i danni irreparabili che tale precaria situazione potrà causare».