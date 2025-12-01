L’inizio del mese di dicembre, esattamente il primo giorno del mese, apre le porte alla stagione invernale. A differenza della stagione astronomica infatti, il primo dicembre inizia l’inverno meteorologico 2025/2026, mentre dal punto di vista astronomico esso inizierà il 21 dicembre.

Forte maltempo con nubifragi in arrivo

Ecco però che nei prossimi giorni, più che inverno si avrà l’arrivo delle grandi piogge sulla Calabria: a partire da mercoledì un minimo di bassa pressione infatti salirà le coste della Libia fino al Mar Jonio apportando un richiamo di aria molto umida causando piogge, temporali e locali nubifragi. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici le aree più a rischio maltempo estremo saranno quelle joniche Reggine, Catanzaresi, Crotonesi e relative aree interne con possibili picchi anche oltre i 100 mm di pioggia accumulata. Ovviamente mancano ancora diversi giorni all’evento e i prossimi aggiornamenti ci daranno una luce più chiara sui dettagli previsionali. Continuate dunque a seguirci.