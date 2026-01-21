Il ciclone Harry ha ruggito anche sulla provincia di Vibo senza però causare grossi danni, a differenza di quanto avvenuto sulla fascia jonica catanzarese, dove le mareggiate hanno devastato il quartiere Lido e le infrastrutture stradali lungo la costa
Il ciclone Harry, che ha letteralmente devastato la fascia jonica, soprattutto nel Catanzarese, ha fatto urlato anche sul Vibonese, ma senza provocare particolari criticità. A fare da protagonista nella nottata appena trascorsa è stato soprattutto il vento, che si è accanito in particolar modo sui monti delle Serre. Un albero è caduto sulla strada a Serra San Bruno, occupando la carreggiata in località San Rocco. Gli operai del Comune sono prontamente intervenuti questa mattina per tagliare la grossa pianta e ripristinare la circolazione.
Le basse temperature hanno inoltre riportato la neve su Monte Pecoraro, la cima più alta del Vibonese, dove un’abbondante nevicata ha raggiunto i 40 centimetri, come si può vedere nelle immagini fornite a Il Vibonese da Gigi Gej. Uno spettacolo sempre suggestivo, anche in un frangente così allarmante come il passaggio del ciclone Harry.