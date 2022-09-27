Interessata tutta la regione in un unico cammino lungo ben 654 chilometri (diviso in 34 tappe) che attraversa i parchi nazionali e regionali

Nasce il Sentiero Calabria, un cammino di 654 chilometri che percorre tutta la regione unendo i parchi nazionali dell’Aspromonte, della Sila e del Pollino oltre al il parco regionale delle Serre, in 34 tappe. Attraversare la Calabria a piedi, in un unico spettacolare percorso che va dal mare alle catene montuose, dagli altopiani alle foreste, dai monoliti rocciosi alle cascate, passando per antichi monasteri, santuari, necropoli e grotte preistoriche. Un itinerario che permetterà di scoprire luoghi suggestivi e molto diversi tra loro. Il percorso è stato realizzato dalla Regione Calabria unitamente agli enti dei parchi interessati. Una proposta che mira alla promozione di un turismo lento, esperienziale, ecosostenibile, rispettoso del territorio, accessibile a tutti e che si candida ad essere la prossima grande novità in termini di riscoperta dell’ecoturismo lento.



Il progetto è stato ufficialmente presentato il 15 settembre a Verona, nell’ambito del salone Mondiale del Turismo. Il Sentiero Calabria, completato nel 50° anniversario della Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale Unesco, ha ispirato anche un omonimo documentario diretto dal regista reggino Antonio Melasi e proiettato in anteprima durante la conferenza. All’interno della provincia vibonese, l’itinerario porta alla scoperta dell’area naturalistica delle Serre, con la secolare abbazia dei monaci certosini di Serra San Bruno, di aree di archeologia industriale come le Ferriere borboniche di Mongiana e di un territorio dove vivono e lavorano gli ultimi carbonai d’Italia, eredi di una tradizione quasi scomparsa.