Il Comune, su impulso dell'assessore all'Ambiente Bruni, e Ecocar hanno avviato tra i commercianti una campagna di sensibilizzazione alla differenziazione dei rifiuti

Continua la lotta per la riduzione dei rifiuti indifferenziati nel Comune di Vibo Valentia. Già in questa settimana sono stati avviati dei controlli da parte della Polizia municipale, che – informa l’assessore comunale all’Ambiente, Vincenzo Bruni – hanno «dato già riscontri numerici positivi nella raccolta della plastica». Oggi nuovo passo in avanti: intrapresa un’attività di sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti all’intero del mercato di Vibo Valentia. Gli operatori della Ecocar, infatti, hanno distribuito a tutti i commercianti ambulanti due buste ciascuno per favorire la differenziazione dei rifiuti. [Continua in basso]

«Naturalmente – dichiara l’assessore Bruni – l’attività sarà ripetuta anche lunedì e da qui in poi ogni sabato e lunedì nei mercati cittadini. Sabato uscirò personalmente a confrontarmi con gli operatori, accompagnato dalla Polizia Municipale e dai rappresentanti di categoria».