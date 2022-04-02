Continua la lotta per la riduzione dei rifiuti indifferenziati nel Comune di Vibo Valentia. Già in questa settimana sono stati avviati dei controlli da parte della Polizia municipale, che – informa l’assessore comunale all’Ambiente, Vincenzo Bruni – hanno «dato già riscontri numerici positivi nella raccolta della plastica». Oggi nuovo passo in avanti: intrapresa un’attività di sensibilizzazione alla raccolta differenziata dei rifiuti all’intero del mercato di Vibo Valentia. Gli operatori della Ecocar, infatti, hanno distribuito a tutti i commercianti ambulanti due buste ciascuno per favorire la differenziazione dei rifiuti. [Continua in basso]

«Naturalmente – dichiara l’assessore Bruni – l’attività sarà ripetuta anche lunedì e da qui in poi ogni sabato e lunedì nei mercati cittadini. Sabato uscirò personalmente a confrontarmi con gli operatori, accompagnato dalla Polizia Municipale e dai rappresentanti di categoria».